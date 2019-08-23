Кабинет министров назначил генеральным директором государственного авиационного предприятия "Украина" Андрея Мазура, который ранее занимал пост гендиректора международного аэропорта "Борисполь". Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 651 от 21 августа 2019 года, опубликованном на правительственном портале.

Скриншот: kmu.gov.ua

Известно, что Андрей Мазур с 2014 года занимал должность первого замгендиректора госавиаредприятия "Украина".

Ранее, в 2003 году, был назначен гендиректором "Зала официальных делегаций" аэропорта "Борисполь", а в 2006 году - гендиректором "Борисполя".

С 2007 года был и. о. председателя Бориспольской райгосадминистрации, в 2008 году - назначен помощником главы Государственной авиационной администрации, в 2009 году - гендиректором по стратегическому развитию ГП "Украэрорух", а позже - главой Броварской райгосадминистрации.

Андрей Мазур. Фото: fakty.pp.ua

В 2010 году Мазур возглавлял управление Госкомзема в Броварском районе, а также занимал пост заместителя начальника Главного управления Госкомзема в Киевской области.

ГАП "Украина" создано с целью организации, обеспечения и выполнения воздушных перевозок, специальными рейсами высших должностных делегаций Украины и других государств в пределах страны и за ее границами.

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