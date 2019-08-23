Звездный форвард сборной Португалии и Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о своих планах на будущее и о том, как долго он планирует играть за национальную команду.

Об этом передает испанская газета AS.

"Я не закрываю дверь в сборную. Пока у меня есть силы и мотивация, я всегда буду готов прибыть в расположение команды. Уйду из сборной, только если меня больше не захотят приглашать.

Чемпионат мира в Катаре? Я этого не исключаю (Роналду через три года будет 37 лет - Ред.). Думаю, я буду недалеко от сборной в это время. Я пережил множество прекрасных моментов вместе со сборной Португалии. Может быть, наибольшее удовольствие от игры за сборную я получал в течение последних пяти лет. Не спрашивайте, почему, но я действительно обожаю защищать честь сборной.

Я иногда приезжаю в Португалию, особенно в Лиссабон и на Мадейру. Это страна, где я хотел бы жить, и я уверен в том, что через несколько лет я вместе со своей семьей буду жить в Португалии", - рассказал Роналду.

Ранее "Страна" сообщала, что Криштиану Роналду снялся в дикой азиатской рекламе.