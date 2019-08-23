Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

"У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Украины Владимиром Зеленским - Ред.). Они просили какой-то поддержки. Как мы? Оказываем - не оказываем?" - сказал Лукашенко на встрече в пятницу с белорусским премьер-министром Сергеем Румасом.

Он коснулся и прошедшей в пятницу встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, на которой был поднят вопрос некоторых проблем с логистикой в двусторонней торговле транзитом через Украину.

"Наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину - поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении", - отметил Лукашенко.

Как сообщала "Страна", Лукашенко пригласил Зеленского приезжать в Беларусь в любое время. Президент Украины приглашение принял.

Отметим, что Лукашенко разрешил сажать за нацистскую символику, символы УПА и портреты Бандеры. Ранее он заявил, что Беларусь за 70 лет так и не восстановилась от Великой Отечественной войны.