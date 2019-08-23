Кондратюк снялась. Группа Пинчука расчищает группе Коломойского путь к месту второго вице-спикера
Франкция "Батькивщина" отозвала своего кандидата на пост второго вице-спикера Верховной Рады Елену Кондратюк.
Это супруга гендиректора ICTV Александра Богуцкого (входит в медиахолдинг олигарха Виктора Пинчука).
Документ за подписью нардепа Андрея Кожемякина оказался в распоряжении "Страны".
"Данную кандидатуру, а именно Кондратюк Елену Константиновну, мы снимаем с рассмотрения на должность заместителя председателя Верховной Рады IX созыва", - сказал Дмитрий Разумков.
Перед этим представитель "Батькивщины" Андрей Кожемякин сообщил, что после консультаций с коллегами по оппозиции, его политическая сила решила отозвать поданную ранее кандидатуру на пост вице-спикера.
Таким образом, теперь, судя по всему, будут выбирать из трех кандидатур.
Во-первых, это Ирина Констанкевич, которую выдвинула группа мажоритарщиков-самовыдвиденцев, в числе которых Игорь Палица (партнер Игоря Коломойского) и Дмитрий Лубинец (его связывают с главой МВД Арсеном Аваковым).
Во-вторых - неназванный пока кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь".
В-третьих, о своем желании побороться за кресло второго вице-спикера объявила "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Но пока официально она никого не предложила.
Ранее от намерений выдвинуть своего представителя на пост вице-спикера отказались партия "Голос".
Перипетии выбора второго вице-спикера "Страна" разбирала в материале Коломойский и Пинчук выдвинули свои "гендерные" предложения на вице-спикера.