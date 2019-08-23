Зеленский с детьми, желто-синие шары и тризубец из правоохранителей. Появились фото с торжеств в честь Дня флага
В пятницу, 23 августа, на Facebook-странице президента Украины Владимира Зеленского опубликовали поздравления в честь Дня государственного флага Украины.
Президент прошел перед школьниками и военными, также сфотографировавшись с детьми и большим флагом. Часть правоохранителей в честь праздника также выстроились в форме тризубца и прошла маршем.
Фото: facebook.com/zelenskiy95
Как сообщала "Страна", Зеленский назвал заявление о ликвидации Министерства ветеранов позорными слухами. Также он призвал выдвинуть кандидатуру на должность главы ведомства.
Напомним, что в Киеве на День независимости 24 августа пройдет Марш достоинства, который призван заменить в 2019 году военные парады с техникой, которые шли по Крещатику при Петре Порошенко. В главном мероприятии примет участие и президент Владимир Зеленский.