В пятницу, 23 августа, на Facebook-странице президента Украины Владимира Зеленского опубликовали поздравления в честь Дня государственного флага Украины.

Президент прошел перед школьниками и военными, также сфотографировавшись с детьми и большим флагом. Часть правоохранителей в честь праздника также выстроились в форме тризубца и прошла маршем.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Как сообщала "Страна", Зеленский назвал заявление о ликвидации Министерства ветеранов позорными слухами. Также он призвал выдвинуть кандидатуру на должность главы ведомства.

Напомним, что в Киеве на День независимости 24 августа пройдет Марш достоинства, который призван заменить в 2019 году военные парады с техникой, которые шли по Крещатику при Петре Порошенко. В главном мероприятии примет участие и президент Владимир Зеленский.