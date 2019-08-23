Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что переговоры по обмену пленными между Россией и Украиной принесут плоды уже в ближайшие дни. Об этом передает "Украинская правда".

Президент заявил журналистам: "Мы идем к результатам шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать. Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов."

Кроме того, Зеленский напомнил, что обещал это украинцам. "Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело", - заявил глава государства.

Ранее "Страна" сообщала, что российский омбудсмен Москалькова прилетела в Киев, это может быть связано с тем, что Украина и Россия обсуждают обмен удерживаемых граждан по формуле "33 на 33".