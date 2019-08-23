В Каменко-Бугском районе Львовской области в ДТП погибла 7-летняя девочка. Трагедия произошла в четверг, 22 августа около 17.00 на автодороге Львов - Луцк в селе Колоденцы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

Грузовик DAF под управлением 41-летнего жителя Ровенской области врезался в автомобиль "ВАЗ 2101", которым управлял 49-летний житель Каменка-Бугского района, после чего легковое авто вылетело в кювет.

"От полученных травм пассажирка легкового автомобиля, 7-летняя дочь водителя, погибла на месте происшествия. Водителя легкового автомобиля и его 34-летнюю жену с травмами разной степени тяжести доставили в больницу", - сообщили в полиции Львовской области.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

По информации ГУ ГСЧС во Львовской области, пожарно-спасательными отделениями проводились работы по отключению аккумуляторной батареи, перекрытия газобаллонного оборудования и снятия электрического столба с автомобиля, который упал на легковое авто.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", автомобиль Range Rover, который въехал в толпу в центре Киева, не раз нарушал ПДД. Судя по распространяемым в сети видеороликам, 20 июня Range Rover с таким же номером, что и тот, который попал в ДТП 19 августа - ВН7777СХ - проезжает на запрещающий сигнал светофора на Владимирской.

Напомним, что появились подробности об участниках крупного ДТП в Киеве с Range Rover и Tesla.