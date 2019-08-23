Рыцари зимнего похода. Зеленский дал почетные названия боевым частям армии, Нацгвардии и пограничников
Владимир Зеленский присвоил почетные названия боевым воинским частям ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Церемония состоялась, 23 августа, в День государственного флага во время торжеств на Софийской площади. Об этом передает пресс-служба президента.
Президент Украины вручил ленты с почетными названиями командирам воинских частей.
Фото: пресс-служба президента
Итак, 28-й отдельной механизированной бригаде присвоено почетное наименование "имени Рыцарей Зимнего похода".
92-я отдельная механизированная бригада получила почетное наименование "имени кошевого атамана Ивана Сирко". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Владимир Кокорев.
17-й отдельной Криворожской танковой бригаде присвоено почетное наименование "имени Константина Пестушко". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Олег Миколайчук.
456-й бригаде транспортной авиации присвоено почетное наименование "имени Дмитрия Майбороды". Ленту с почетным наименованием получил командир бригады полковник Андрей Сидаш.
Южное территориальное управление Национальной гвардии Украины получило почетное наименование "Одесский". Ленту с почетным наименованием вручили начальнику Южного территориального управления Национальной гвардии Украины полковнику Олегу Пидлубному.
15-му полку Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование "Славянский". Ленту с почетным наименованием получил командир полка полковник Василий Жук.
105-й пограничный отряд Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины получил почетное наименование "имени князя Владимира Великого". Ленту с почетным наименованием получил начальник Черниговского пограничного отряда полковник Сергей Тиркалов.
17-му пограничному отряду Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено почетное наименование "имени полковника Александра Жуковского". Ленту с почетным наименованием получил начальник Измаильского пограничного отряда полковник Владимир Зуб.
Завершило торжественную церемонию награждения показательное выступление военнослужащих Почетного караула Национальной гвардии Украины.
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