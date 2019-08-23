В сентябре компания Apple Inc. выпустит сразу три новых модели iPhone "Pro". Они будут работать быстрее, в них появится устойчивость к ударам. Кроме того, на телефонах будет лучше камера. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

"Телефоны, скорее всего, выйдут на рынок в сентябре, что будет способствовать продажам в четвертом квартале", - рассказал источник.

Новые смартфоны должны заменить iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Главной особенностью нового iPhone станет система камер на задней панели с третьим датчиком для съемки более широкоугольных фотографий и видео.

"Датчики будут снимать три изображения одновременно и использовать искусственный интеллект (ИИ) для автоматической коррекции комбинированной фотографии, если, например, человек случайно вырезан на одном из снимков", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в новых телефонах будут значительно улучшены возможности записи видео, что приблизит их к профессиональным видеокамерам.

"Apple разработала функцию, которая позволяет пользователям ретушировать, применять эффекты, изменять цвета, обрезать видео при записи в реальном времени на устройстве", - сообщил источник.

По внешнему виду телефоны будут практически такими, как предыдущие модели. Отличаться будет только задняя поверхность устройства, она станет матовой. Размер смартфонов останется таким же. Новые модели будут более устойчивы к ударам благодаря новой технологии.

Благодаря многоугольному сенсору Face ID пользователи смогут разблокировать смартфон даже когда устройство лежит на столе. Также Apple значительно повысила водостойкость для новых моделей, что позволит им погружаться в воду дольше, чем на полчаса.

Новые модели будут иметь обновленные OLED-экраны, в которых нет чувствительной к давлению технологии 3D Touch. Apple заменила ее на Haptic Touch. Все новые айфоны будут иметь более быстрые процессоры A13. Однако ни одна из новых моделей не будет поддерживать 5G.

Кроме того, в 2019 году Apple представит новые версии iPad Pro с обновленными камерами и быстрыми чипами, iPad начального уровня с увеличенным экраном, новые версии Apple Watch и первую за три года модернизацию ноутбука MacBook Pro.

Ранее "Страна" рассказывала, что новые iPhone будут поддерживать стилусы, а также телефоны могут подорожать на 10%.

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