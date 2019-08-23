Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания хочет законодательно закрепить возможность регулятора штрафовать телеканалы и радиостанции за нарушение избирательного законодательства. Об этом передает "Укринформ" со ссылкой на члена Нацсовета Сергея Костинского.

"Становится все очевиднее потребность во внесении изменений в законодательство относительно расширения полномочий регулятора. Это продиктовано, в частности, необходимостью, наконец, навести порядок в вещании телеканалов и радиостанций во время избирательных кампаний и референдумов. В действующем законе "О телевидении и радиовещании" или уже в новом законе об аудиовизуальных услугах целесообразно предусмотреть право Нацсовета применять к лицензиатам штрафные санкции именно за нарушение норм избирательного законодательства", - отметил Костинский.

Также член Нацсовета отметил, что расширение полномочий регулятора должно быть реализовано путем дополнения закона "О выборах народных депутатов Украины" и других профильных законов, регулирующих избирательный процесс, нормой о том, что контроль за соблюдением требований закона в части деятельности телерадиоорганизаций должен осуществлять Нацсовет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нацсовете отрицают запуск в Украине филиала радиостанции "Эхо Москвы".

Кроме того, мы рассказывали, что нацсовет по ТВ проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112-Украина".