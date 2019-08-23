Нацполиция отказалась возбуждать дело против юриста Андрея Портнова, который инициировал ряд прозводств против экс-президента Петра Порошенко.

Заявление подал адвокат Порошенко Игорь Головань. Он обвинил Портнова в разглашении данных досудебного расследования.

Однако, как сообщили "Стране" в окружении Петра Порошенко, в Нацполиции ответили отказом.

Заявление на Портнова Головань направил 8 августа в Госбюро расследований, которое и ведет следствие по Порошенко. Однако это ведомство занимается только представителями власти. Поэтому заявление Голованя передали в Нацполицию.

В МВД отказали адвокату Порошенко на том основании, что его жалоба не является сообщением о преступлении, "поскольку не содержит достаточных данных о совершении уголовного правонарушения".

В полиции удивились, что в заявлени Голованя нету даже номера уголовного производства, данные которого якобы разгласил Портнов. На основании этого следователь полиции Дмитрий Бут отказался открывать дело.

Сегодня стало известно, что Андрей Портнов подаст в ГБР заявление о преступлениях Парубия 2 мая 2014 в Одессе.

Ранее правоохранители закрыли дело о госизмене, к которому у Порошенко пытались привязать Портнова.