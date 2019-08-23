В Днепре по улице Кондратюка бегал голый мужчина. Он пытался напасть на бойцов Нацгвардии. Об этом сообщает Информатор, опубликовав видео инцидента.

Во время пробежки он снял с себя последнюю одежду - трусы. Это заметили бойцы Нацгвардии, которые проезжали мимо. Они задержали хулигана.

Тогда он попытался выломать дверь в машине и напасть на правоохранителей. Приехавшие медики обследовали нападавшего. На его руках оказались следы от уколов. Также врачи заметили ушибы и ссадины на теле "бегуна". Он мог их получить, потому что все время падал и врезался в препятствия до того, как его задержали.

Видео: youtube.com/informator.ua

Как сообщала "Страна", в Днепре на балконе дома застрелили подозреваемого, который был под домашним арестом. Начато досудебное расследование по ст. 115. УК (умышленное убийство). Устанавливаются мотивы преступления и причастные лица.

Отметим, что в Днепре может появиться улица Степана Бандеры.