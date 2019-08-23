Президент Украины Владимир Зеленский на Втором международном ветеранском и волонтерском форуме, который сегодня, 23 августа, начался в Киеве, заявил, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано. Он назвал информацию об этом позорными слухами.

"Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация, позорные слухи. Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает и что надо срочно менять. Мы будем воплощать все это в жизнь. И также мы действительно ждем от вас кандидатуру, я не хочу сам выбирать эту кандидатуру, я хочу, чтобы вы нам дали кандидатуру, которая является авторитетом, и которая действительно может возглавить министерство", - заявил президент Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что появилась информация о том, что в "Слуге народа" предлагают комитет Рады по делам ветеранов заменить агентством по льготам.

Кроме того, мы рассказывали, что у Порошенко намерены возглавить парламентские комитеты по регламенту и свободе слова.