В четверг, 22 августа, в Лос-Анджелеса (Калифорния, США) неизвестная женщина устроила стрельбу. Инцидент произошел в неблагополучном районе Скид-Роу. Об этом сообщает телеканал Fox.

В результате стрельбы ранения получили четверо людей. Полиция ищет подозреваемую. По данным Департамента полиции Лос-Анджелеса, она ехала в белом внедорожнике.

Пострадавшие получили ранения рук и ног. Их жизни ничего не угрожает.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Печерске перепалка переросла в драку, а затем в стрельбу. По городу Киеву был введен оперативный план-перехват по задержанию лиц и автомобиля Suzuki. Благодаря камерам видеонаблюдения и профессиональным действиям спецназовцев с ППОП участников драки задержали.

Отметим, что в Нью-Йорке закрыли мост через Гудзон из-за подозрительного пакета.