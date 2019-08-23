Сегодня, 23 августа, российский оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника №1 ГУВД Москвы. Там он отбывал месяц административного ареста за призыв принять участие в протестной акции 27 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем Twitter.

Cкриншот: Twitter/Кира Ярмыш

Напомним, что Симоновский суд 24 июля назначил Навальному административный арест на 30 суток. Его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ). Согласно протоколу, он в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также делал это и в Facebook.

Пока Навальный был под арестом, его доставили в больницу. У него началось раздражение на лице и шее, врачи диагностировали контактный дерматит. На следующий день оппозиционера вернули в спецприемник.

Ранее "Страна" сообщала, что Навальный показал опухшее лицо и подозревает, что его отравили в камере СИЗО.

Также мы рассказывали, что на несанкционированном митинге в центре Москвы прошли массовые задержания.