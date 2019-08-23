Сегодня исполняется 80 лет пакту Молотова-Риббентропа, по которому в состав Украины влились шесть западно-украинских областей.

В послевоенное время их укрупнили - и теперь это пять регионов в границах Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Ровенской областей.

Официально этот документ назывался договором о ненападении между Германией и Советским Союзом. Он был подписан в Москве 23 августа 1939 года. Помимо открытых статей - о ненападении и взаимной торговле - он содержал еще и тайный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе.

Договор был подписан за неделю до нападения Гитлера на Польшу. Заключая пакт, фюрер намеревался обезопасить свой восточный фланг от войны с Советским Союзом. Взамен - согласился с тем, что к СССР отойдут территории Польши, на которых проживали украинцы и белорусы. Они в итоге воссоединились с Украиной и Белоруссией.

Тем не менее в нынешней Украине этот пакт яростно критикуют.

"Страна" разбиралась, почему. И что бы было, если б западные области остались в составе Польши.

Полемика вокруг пакта

Именно на основании этого документа оппоненты СССР обвиняют советское руководство в сговоре с Гитлером и развязывании Второй мировой войны. Этой точки зрения придерживается и официальная идеология в Киеве.

Отдельно "хейтят" договор на Западе. Там крайне недовольны тем, что после нападения на Польшу Англия и Франция, связанные с Варшавой оборонительным союзом, вынуждены были объявить Гитлеру войну. А СССР, по условиям пакта, остался в стороне. И даже начал осваивать территории бывшей Польши.

Критики этой версии говорят, что Сталин пытался оттянуть неизбежную войну и выиграть время на ее подготовку. А главное - накануне войны он смог отодвинуть границы СССР далеко на запад. Чем впоследствии выиграл время для обороны жизненно важных центров страны.

При этом договора о ненападении с Германией были в то время и у других стран Европы - Англии, Франции и даже Польши (пакт Гитлера - Пилсудского). А в 1938 году Запад позволил Германии оккупировать Чехословакию, подписав Мюнхенское соглашение (его еще называют "сговором") - после чего Третий Рейх получил огромный промышленный бонус в виде чешских заводов "Шкода".

Кстати, сама Польша сразу после нападения Гитлера на Чехословакию, аннексировала чешскую Тешинскую область. Выступив по сути союзником нацистов.

Одновременно в Европе отказывались подписывать любые оборонительные союзы с Советами. Включая Варшаву, которой Москва предлагала помощь, если Гитлер ее атакует.

В этих условиях оставшийся в "дипломатическом одиночестве" Сталин решил подписать пакт с немцами.

Для Украины же самое важное во всей этой истории - возвращение западных областей. Которые, если бы не пакт, могли остаться в составе Польши.

И в современной Украине бы почти не было западно-украинского фактора. Что совершенно изменило бы политику Киева сегодня.

Какой была бы Украина без пакта Молотова-Риббентропа

Украина трдиционно, а особенно начиная с выборов 2004 года, голосовала по принципу "Запад-Восток".

Западная и центральная часть страны поддерживали главным образом "оранжевых" кандидатов и националистов, юго-восточная - центристские и пророссийские силы.

Как бы голосовала Украина, не будь в ней избирателей из пяти западно-украинских областей, которые присоединились к УССР в 1939 году?

За основу можно принять данные действующего реестра избирателей. В нем зарегистрировано примерно 35 миллионов украинцев. Из них в указанных областях - 5,5 миллионов. То есть около 15% от общего количества. Вероятно такое же соотношение было и 15-20 лет назад.

Много это или мало? На президентских выборах 2004 года, где сошлись два Виктора - Ющенко и Янукович - перевес у оппонентов был минимальным. В "третьем туре" голосования Ющенко взял 51,9% голосов, а Янукович - 44,2%.

Судя по карте голосования, больше всего за Ющенко выступали именно пять присоединенных Сталиным областей (от 76 до 94% поддержки). Без них президент-пчеловод гарантированно бы проиграл Януковичу.

Следующие выборы 2010 года показали то же хрупкое равновесие - Янукович во втором туре опередил Тимошенко менее, чем на три процента.

Не будь в составе Украны пяти западных областей - разрыв был бы еще серьезнее.

То есть примерно десять лет - с 2004 по 2015 год - в Украине бы правил если не Янукович, то кто-то из того же политического лагеря. При этом он бы не имел того внутреннего давления, которое испытывала власть "регионалов". Базовыми регионами для "оранжевых" оппозиционеров являлись именно те области, которые отошли к Украине в 1939 году.

Это значит, что власти Украины могли бы без оглядки на этот фактор развивать отношения с Россией и, с высокой долей вероятности, уже примкнули бы к Таможенному союзу.

Прогнозировать дальнейшие выборы, наверное, не имеет смысла - Украина стала бы другой страной. В ней могло бы не произойти Евромайдана - по крайней мере, в том виде, в котором он случился: с боевым активом националистов, которые оказывали вооруженное сопротивление властям.

Если все же представить себе выборы 2019 года без западной Украины, то на них, судя по текущей электоральной картине, скорее всего победил бы Зеленский. Причем, не исключено, что уже в первом туре. И уж точно бы Порошенко не занял бы второе место.

Поэтому сторонникам экс-президента и националистам стоило бы, вероятно, не столь однозначно негативно относится к пакту Молотова-Риббентрора. Без которого их бы в современной Украине, скорее всего, просто не было бы.