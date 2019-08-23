В Киеве на День независимости пройдет Марш достоинства (Хода гідності), заменивший в этом году военные парады с техникой, которые шли по Крещатику при Петре Порошенко.

В главном мероприятии страны 24 августа примет участие президент Владимир Зеленский, ранее заявлявший что парада не будет, а деньги на его проведение раздадут на премии военным.

Организацией шествия занялся украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев, который провел несколько репетиций, последнюю из которых - вчера на Майдане. По его словам, в этом году акценты сдвинули с военной техники на людей, поэтому обошлись без дорогих декораций.

"Страна" разбиралась, что будет происходить в центре Киева 24 августа: подробный план "Ходи гідності", расписание, фото с репетиций, и где можно будет посмотреть Марш онлайн.

Марш достоинства 24 августа. Программа мероприятий

09:30 - Начало официального парада "Хода гідності" на месте гибели расстрелянных участников протестов на Майдане. В мероприятии примет участие президент Владимир Зеленский с семьей, ветераны АТО и украинские военные, а также известные спортсмены, дипломаты, педагоги и медики, дети и волонтеры. Сборы состоятся возле памятного Креста на аллее Небесной Сотни.

Здесь провозгласят общенациональную минуту молчания, которую подхватят и в других городах. Она пройдет, пока звучат сто ударов колокола. Организаторы сообщают, что они символизируют сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни.

Во время шествия возложат цветы к памятнику Небесной сотне, а ближе к концу Аллее установят инсталляции, напоминающие о Майдане в 2014 году: щиты "Беркута", пожарную машину с брандспойтом, которая перекрыла улицу во время боевых действий.

А также карту Украины, которую сине-желтыми ладонями раскрасят дети.

Фото: Secret Service Entertainment Agency

09:50 На Майдане поднимут флаг. Прозвучит гимн продолжительностью более 7 минут, который исполнят оркестры и известные музыканты. Часть гимна вживую исполнит Тина Кароль. Кроме нее будут петь оперные исполнительницы Анжелина Швачка и Оксана Крамарева, певица ONUKA и представительница Украины на детском "Евровидении" Дарья Красновецкая.

В мероприятии примут участие пять военных оркестров: сводный военный оркестр и хор Вооруженных Сил Украины, военный оркестр Национальной академии Государственной погранслужбы, оркестр Нацполиции, оркестр Госслужбы чрезвычайных ситуаций, барабанщики Почетного караула при президенте Украины.

Кроме того, ожидается участие Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Г. Г. Веревки и пианистов - выпускников Киевского института музыки имени Р.М.Глиера. Народный артист Украины Николай Дядюра будет дирижировать Академическим симфоническим оркестром Национальной филармонии Украины.

Также состоится награждение отличившихся украинцев. А завершится мероприятие праздничным шествием.

Фото: Secret Service Entertainment Agency

Режиссером этого мероприятия выступил Алан Бадоев, режиссер-постановщик - Елена Коляденко. Идея праздника, по словам хореографа Елены Коляденко, в том, чтобы показать не танк, а танкиста, не самолет, а пилота.

Фото: Secret Service Entertainment Agency

К организации были привлечены и украинский дизайнер, автор платьев-рубашек Вита Кин, режиссеры Андрей Боутенок и Марина Шалева, саунд-продюсер, член жюри национального отбора "Евровидение" в 2018/2019 годах Евгений Филатов (The Maneken).

Репетировали Зе-парад на взлетной полосе завода "Антонов", а ближе к 24 августа - на Майдане.

"Страна" будет вести онлайн Зе-парада 24 августа с фото и видео с места событий.

Марш националистов

В 11:00 в центре Киева пройдет еще одно шествие - Марш защитников Украины - альтернативное Зе-параду мероприятие, о котором сторонники Порошенко и националисты объявил после того, как президент сказал, что парада не будет.

Организаторы сообщили, что этом Марше участвуют ветераны АТО, семьи погибших и волонтеры. Стартует он в парке Шевченко, дойдет до Бессарабской площади, а оттуда по Крещатику до Майдана. Там участники марша сделают фото на память, прозвучит гимн Украины.

Марш завершится службой по погибшим в АТО на Михайловской площади. Ее проведут военные капелланы ПЦУ. Мероприятие завершится к 13:00.