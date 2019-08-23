Украинский боксер Сергей Деревянченко встретился со своим оппонентом из Казахстана Геннадием Головкиным на пресс-конференции в Нью-Йорке. Здесь 5 октября состоится их бой за чемпионский пояс IBF. Об этом сообщает 112 Украина.

"Очень приятно вновь находиться в "Медисон Сквер Гарден". Хочу сказать спасибо моей команде: Лу Ди Белле, Киту Коннолли, Элу Хэймону, Андре Розье, Гарри Старку. Спасибо команде Головкина, что приняли этот поединок и договорились. Я понимаю, с кем буду боксировать. Это бывший чемпион мира и лучший средневес. Я понимаю, что его время подходит к концу, и я хочу стать именно тем боксером, который завершит его эпоху", - сказал Деревянченко.

"Я очень рад вернуться в Нью-Йорк, который считаю своим вторым домом. Сейчас все складывается очень хорошо. Я работаю сейчас с лучшими людьми в боксе. У меня есть прекрасный соперник, которого я очень давно знаю. Сергей Деревянченко - очень классный боксер. Это не игра, а настоящий поединок. Немного побаиваюсь, ведь знаю, что у Сергея очень сильная команда. Знаю, что Деревянченко чувствует себя сильным и уверенным в себе, но это бокс. Никто не знает, кто выйдет из ринга победителем", - ответил Головкин.

Переглянути цей допис в Instagram . #GGGDerevyanchenko Допис, поширений DAZN USA (@dazn_usa) 22 Сер 2019 р. о 11:23 PDT

Видео: Instagram

Как сообщала "Страна", британский боксер Люк Кэмпбелл рассказал о своем единственном шансе на победу в бою за три пояса. "Вы не можете просто взять и в тренировочном зале подготовиться к стилю Ломаченко", - отметил он.

Так же мы рассказывали, что Люк Кэмпбелл едва уложился в вес перед боем с Александром Ломаченко.