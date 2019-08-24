24 августа в Украине День Независимости. В Америке отмечают Днь вафель, а на народном календаре - Евпатий Коловрат. Также сегодня 72 года исполняется автору "Алхимика" Пауло Коэльо. А День ангела - у Александра, Марка, Максима и Марии.

Какой праздник в Украине

В стране каждый год 24 августа отмечают День независимости. Праздник является государственным с 1992 года, когда Верховная Рада приняла соответствующее постановление. В этом году на День независимости украинцы будут отдыхать три дня подряд – 24, 25 и 26 августа.

В столице 28-я годовщина независимости пройдет без военного парада, но с Маршем достоинства. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Кстати, впервые День Независимости отмечался без военного парада в 2002 году. Тогда его заменил парад военных оркестров.

Народные и церковные праздники

Сегодня церковь вспоминает священномученика Евпла Катанского. Он жил в Сицилии и пострадал за веру в 304 г. при императорах Диоклитиане и Максимиане. Его заперли в темницу, а затем казнили.

На народном календаре - Евпатий Коловрат. В народе праздник еще называют Чудеса на болоте или Болотные огни. Названия появились давно из-за верований, что на болоте в этот день можно слышать непонятные свист и песни. В этот день запрещалось употреблять алкоголь. Наши предки верили, что покойные родственники приходят, чтобы наказать пьяницу. В праздник было принято стричь овец, которая к холодам снова отрастала. Из шерсти делали нитки, вязали теплые вещи или валенки.

Международные и национальные праздники

В Америке 24 августа любители сладкого отмечают Национальный день вафель. Прототип праздника - Международный день вафель, который во всем мире празднуют 25 марта. Готовят сладости в вафельнице и подают со сливками, клубникой или джемом.

События и даты

В 79 году произошло извержение Везувия. В результате катастрофы города у подножия вулкана накрыло вулканическим пеплом. Помпеи, Геркуланум и Стабии превратились в руины с тысячами погибших.

В 1572 году известен кровавой резней гугенотов во Франции. Так называемая Варфоломеевская ночь унесла по разным оценкам жизни 2000 жителей Парижа, а по всей Франции в погромах убили около 30 тысяч гугенотов.

В 1770 году английский поэт Томас Чаттертон отравил себя. 17-летний парень покончил с собой, чтобы добиться признания. После смерти его произведения обрели популярность.

В 1853 году темнокожий шеф-повар Джордж Крам впервые приготовил картофельные чипсы.

В 1869 запатентовали первую в мире вафельницу.

В 1938 году газета The Christian Century впервые опубликовала термин "мыльная опера" по отношению к телесериалам, введя его в обиход.

В 1949 году - официально образовалась НАТО.

В 1981 году Марк Дэвид Чепмен получил приговор о пожизненном заключении за убийство участника группы The Beatles Джона Леннона. Начиная с 2000 года Чепмен подал с десяток прошений о помиловании. Каждое из них было отклонено. Следующее прошение он сможет подать не ранее августа 2020 года.

В 1991 году Украина провозгласила независимость, а Михаил Горбачев сложил полномочия генсекретаря ЦК КПСС.

В 2008 году прошло закрытие Летних Олимпийских игр в Пекине.

24 августа родился бразильский писатель Пауло Коэльо. Сегодня ему исполняется 72 года. В топ-10 самых известных книг писателя вошли "Алхимик", "Вероника решает умереть", "11 минут", "Дневник мага", "Заир" и "Дьявол и сеньорита Прим".

Именины

День ангела 24 августа у Александра, Василия, Максима, Марка и Марии.