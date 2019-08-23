Прямые переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина - это новый подход лидера Украины к решению конфликта на востоке страны. Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в интервью для "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, что это стиль нового президента. Он считает, что в этом есть смысл. Он берет на себя риск. Я уважаю людей, которые берут на себя риск".

Зеркаль считает, что после 5 лет конфликта с РФ Украине необходимо пробовать новые подходы к его разрешению.

"Я не исключаю, что новый или иной подход может дать какую-то реакцию. Всегда какие-то неожиданные движения несут как риск, так и возможность. Здесь уже вопрос в том, как ты взвешиваешь этот риск, насколько он оправдан или нет. Но если не менять поведение, не давать создавать креативных идей, не подходить инновационно к типичным событиям, то ты не получишь никакого шанса на другой результат".

Ранее "Страна" сообщала, что замглавы МИД Елена Зеркаль заявила о намерении уйти в отставку.

Кроме того, мы рассказывали, что в МИД пообещали интересную встречу Зеленского и Трампа в Польше.