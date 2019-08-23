Расходы Минобороны на новое вооружение в 2020 году достигнут 21 млрд грн. Также в программных документах ведомства заложены финансовые потребности и на последующие годы, а также на модернизацию и ремонт военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны в ответ на информационный запрос УНН.

"На выполнение мероприятий по закупке ВВТ (вооружение и военная техника - Ред.), программными документами предусмотрена потребность в финансовом ресурсе: на 2020 год - около 21 млрд грн, на 2021 - около 21 млрд грн, на 2022 - около 24 млрд грн", - рассказали в Минобороны.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что на восстановление и модернизацию всего парка вооружения и военной техники необходимы следующие суммы: в 2020 - 14 млрд грн, в 2021 - 15 млрд грн, в 2022 - 18 млрд грн.

Как сообщала "Страна", в Украине в 1,5 раза увеличилось количество сторонников внеблокового статуса. Приверженцев НАТО стало меньше.

Напомним, что в Минобороны запустили онлайн-карту заминированных участков на Донбассе.