Татьяна Москалькова, омбудсмен Госдумы Российской Федерации, вылетела в Киев. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России в Украине.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова самолетом направляется в Киев", - сообщили в диппредставительстве. При этом цель визита в посольстве не уточнили.

В аппарате омбудсмена подтвердили эту информацию.

Возможно, Москалькова поспешила в Украину потому, что Украина и Россия находятся на завершающей стадии процесса обмена пленными. Страны обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда украинского филиала "РИА Новости" Кирилла Вышинского.

Кроме того, Путин и Макрон обсуждали обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Хотя до этого Лавров не подтвердил скорый обмен пленными между Россией и Украиной.