В Иркутской области таможенники изъяли разделочные доски с портретом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом передает ТАСС.

"В ходе таможенного досмотра среди прочих изделий было выявлено 320 штук разделочных досок, на которые помимо изображения чашки с кофе и надписи "Coffee" было также нанесено изображение почтовой марки красного цвета с предположительным портретом Адольфа Гитлера, а также круглого штампа черного цвета с изображением орла с крестом и надписью "Deutsche Luftpost 1024", - рассказали на таможне.

Как отметили на таможне, экспертиза подтвердила, что речь идет о нацистской символике. Представители фирмы-импортера рассказали, что не согласовывали с иностранным партнером поставку продукции с такой символикой и о наличии такого товара узнали по результатам таможенного досмотра.

Суд постановил конфисковать доски, которые подлежат уничтожению.

Ранее "Страна" сообщала, что на западной границе поймали жителя Кривого Рога с пакетом кокаина на 75 тысяч долларов.

Кроме того, мы публиковали новость о том, что в Украину под видом пластика хотели ввести две фуры отходов из Европейского Союза.