Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис согласился провести реванш с британцем Энтони Джошуа. Бой пройдет в Саудовской Аравии. Об этом передает портал ESPN.

Представители мексиканского боксера потребовали не только увеличить гонорар своего бойца (по контракту на первый бой он составлял 9 млн долларов), но и добивались других льгот, которые не входили в изначальную сделку.

Также Руис получил права на трансляцию реванша в Мексике. Стороны уже договорились о прохождении боксерами допинг-тестирования VADA.

Команды Руиса и Джошуа привлекут к поединку опытных судей, за плечами которых будет не менее 40 боев за титул чемпиона мира.

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