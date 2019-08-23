Сегодня, 23 августа, на Софийской площади прошла церемония торжественного поднятия государственного флага Украины. В празднике принял участие президент Владимир Зеленский.

Он поднял флаг и поздравил украинцев с Днем флага. После гимна прошла торжественная церемония с награждением военных.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

Как сообщили в Офисе президента, вместе с ним в День государственного флага стяг подняли Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Украины полковник Сергей Рекун, курсант 3-го курса Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут - дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июне 2014 года вблизи города Славянска, Анастасия Каминская.

Ранее "Страна" сообщала, что в День флага Зеленский призвал украинцев по всему миру стать участниками флешмоба, он предложил вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой.

Кроме того, мы рассказывали, что Министр молодежи и спорта Игорь Жданов опубликовал фото своего министерства, где в каждом окне вывешено по одному украинскому флагу, так он ответил на флешмоб президента.