Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился в суд с требованием взыскать 216,6 млн руб. с китайской China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Заявление подано в Арбитражный суд Москвы. Об этом передают "Ведомости" со ссылкой на документ.

РФГ финансировала фильм "Тайна печати дракона" и создала его вместе с китайской компанией China Film Group. Чан и Шварценеггер сыграли в фильме эпизодические роли.

РФГ известна прежде всего своим фильмом "Вий 3D" по мотивам повести Николая Гоголя. "Тайна печати дракона" - продолжение этой истории, теперь ее главный герой - английский путешественник и картограф Джонатан Грин едет в Китай. Фильм уже вышел в прокат в Китае, а российские зрители увидят его через месяц.

В китайском прокате фильм "Тайна печати дракона" стартовал в середине августа и в первый уикенд собрал лишь $2,1 млн. Но изначально продюсеры картины рассчитывали, что именно Китай принесет ей основную кассу. Теперь с китайцев требуют 216,6 млн рублей. В иск вписали также Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.

Продюсер фильма Алексей Петрухин назвал требования бесперспективными, поскольку 200 млн рублей, выделенные РФГ на фильм, не принадлежали ни частным инвесторам, ни самой компании, а были получены от государственного Фонда кино.

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