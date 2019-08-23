В Калифорнии произошло землетрясение с пятибалльной магнитудой. Об этом передает Los Angeles Times со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

"Землетрясение магнитудой 5,0 обрушилось на район Риджкреста в четверг, 22 августа", - говорится в сообщении.

Землетрясение было зафиксировано в 70 км от границ Калифорнии. Его эпицентр размещался на глубине 1,6 км. Информации о пострадавших или разрушенных зданиях пока нет.

Фото: Los Angeles Times

Ранее "Страна" сообщала, что 18 августа в Казахстане произошло три землетрясения, подземные толчки прошли Алма-Атинской области Казахстана, сила землетрясение составила 5,4 баллов, разрушений и пострадавших в результате толчков не было.

Кроме того, мы рассказывали, что 8 августа от землетрясения в Турции пострадали 27 человек, подземные толчки ощутили и на курортах.