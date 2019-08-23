Первая партия арбузов из Херсона уже прибыла в столицу Украины на барже по Днепру. Об этом передает компанияя "Нибулон" в Facebook.

"За четверо суток несамоходное судно NBL-90 в сопровождении буксира модернизированного проекта 121м "Нодари Чантурия" с 400 тоннами херсонских арбузов прибыло в перегрузочный терминал компании в Переяславе-Хмельницком. Отсюда сладкую ягоду уже доставят в столичные супермаркеты торговой сети "Сильпо" предприятия "Fozzy Group", - говорится сообщении.

Напомним, что арбузы по Днепру доставляют в Киев на барже уже третий год.

Фото: Facebook/"Нибулон"

Ранее "Страна" рассказывала, что 16 августа в Киев отправилась ежегодная баржа с арбузами.

Также мы публиковали новость о том, что на Херсонщине вырастили арбуз-гигант на 32 кило.