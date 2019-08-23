В рамках действующего законодательства правоохранители могут выписывать штрафы водителям нерастаможенных машин на еврономерах, так как имеет доступ к таможенным базам. Об этом передает "УНИАН" со ссылкой на председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

"У полиции есть доступ к таможенным базам данных. Мое понимание - да", - сказал Нефедов, когда отвечал на вопрос о том, имеет ли право полиция не только останавливать авто на еврономерах, но и применять штрафы.

Напомним, что с 24 августа превышение срока пребывания в Украине нерастаможенного автомобиля будет караться штрафом до 170 тысяч грн или конфискацией транспортного средства по решению суда.

Мы рассказывали, будут ли штрафовать евробляхеров с 24 августа и что им пообещал президент.

Также "Страна" сообщала, что у Зеленского пообещали внести законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные "евробляхи" на первом заседании Рады.