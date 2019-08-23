23 августа НБУ понизил курс доллара сразу на 11 копеек - до 25,04 по сравнению со вчерашним днем. В обменках доллар утром покупают за 25,14 грн, продают за 25,20 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают в среднем за 25,0 грн, продажа - 25,29 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 23 августа

Курс НБУ сегодня - 25,042 грн, то есть доллар подешевел сразу на 11 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера доллар потерял 4 копейки к закрытию межбанка. Торги закрылись с котировками: 25,03 грн - покупка, 25,065 грн - продажа

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 25,14 грн, средняя продажа - 25,20 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка в среднем 25,0 грн, продажа - 25,29 грн.

Прогнозы

В четверг, 22 августа, курс опустился к 25 гривнам за доллар и лишь вмешательство Нацбанка и некоторых самых стойких покупателей удержало его от дальнейшего проседания. На межбанке доллар с утренних показателей 25,075/25,105 гривен просел до 24,99/2502 к середине дня, а затем чуть вырос до 25,03/25,065 к моменту завершения сессии.

Справочный курс НБУ на 22 августа 12:00 зарегистрирован на отметке 25,0521 гривен за доллар, а официальный курс Нацбанка на 23 августа установлен на уровне 25,042697.

Банкиры отмечают, что значительных рисков для курса гривны нет. Могут измениться условия торговли, снизиться цены на экспортные товары, в условиях гибкого обменного курса это повлияет на котировки. Поэтому в случае необходимости НБУ будет продавать валюту.

Скорее всего будет реализован такой сценарий изменения курса гривны, по которому предстоит незначительная девальвация в пределах 27,5-28,5 грн. за доллар.