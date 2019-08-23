Вчера, 22 августа, луганская Заря потерпела фиаско в первом матче плей-офф Лиги Европы. Наша команда на выезде уступила испанскому Эспаньолу со счетом 3:1.

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник на послематчевой пресс-конференции пообещал дать бой в ответном матче.

"Поздравляю Эспаньол с заслуженной победой. Пока у нас были силы, мы старались играть вперед. Забитый гол нас, конечно, обрадовал. Но наши силы не безграничны. Будем стараться дома громко хлопнуть дверью. Очень устали. Непростой перелет впереди, игра чемпионата, а затем ждем в гости Эспаньол.

До того момента, пока у нас будут шансы бороться, мы, конечно, будем это делать. Из таких результатов можно делать положительный итог. Повторюсь, мы будем бороться", - заявил Виктор Скрипник, как передает пресс-служба клуба.

- Были две абсолютно разные части игры. В первой Заря была сильнее, а во второй сильнее оказался Эспаньол. Ожидали такого сценария?



- Никто не хочет проигрывать дома. После того, как мы забили, ожидали реакции от соперника. Но следует снова напомнить, что мы за 27 дней провели 9 поединков. Было видно, что команда устала. То у одного игрока судороги, то у другого. Однако нам льстит то, что Эспаньол в Барселоне не закрыл игру. Едем с интригой домой. Два мяча забить тяжело, но мы будем пытаться. Шансы есть.



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