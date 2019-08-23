В Нью-Йорке прошло внеочередное заседание Совета безопасности ООН созванное по инициативе Китая и России и посвященное ракетному кризису. Во время заседания США и Россия обвинили друг друга в стремлении начать новую гонку вооружений, как передает радиостанция Голос Америки.

И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на Совбезе обвинил США в "лицемерии". По его словам, тот факт, что США провели испытания запрещенной ракеты 18 августа, всего через 16 дней после выхода из договора, доказывает, что Вашингтон сам нарушил условия соглашения.

Полянский добавил, что Россия была готова к "серьезному диалогу" о контроле за вооружениями и обвинил европейские страны в том, что они потворствуют действиям США.

И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн напомнил, что первой соглашение начала нарушать Россия, незаконно развернув крылатые ракеты наземного базирования 9М729, нацеленные на Европу. Он попросил Полянского рассказать о том, сколько таких ракет было произведено и где именно они были развернуты.

Коэн добавил, что США заинтересованы в подписании соглашения о контроле за ядерным вооружением с участием Китая. Кроме того, такое соглашение должно касаться всех типов ядерного оружия и ракет. Постпред Китая Чжан Цзюнь отнесся к этому предложению без энтузиазма. Он сказал, что Пекин совершенно не заинтересован в подписании любого рода соглашений о контроле за оружием.

"Российская Федерация и Китай хотели бы по-прежнему жить в мире, в котором они могли бы неуклонно и беспрепятственно наращивать вооружения", - заявил Джонатан Коэн. Он добавил, что испытания, проведенные США "не были ни провокационными, ни дестабилизирующими. Мы не будем бездействовать".

Во время заседания Коэн потребовал от Москвы раскрыть информацию о загадочном взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области.

"Что именно случилось в России 8 августа? Почему произошел взрыв? О какой "cистеме" идет речь, и с какой целью эта "cистема" была произведена?" - спросил представитель США.

Напомним, что в результате взрыва на полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников "Росатома". Взрыв также привел к кратковременному повышению уровня радиации. Российские власти так и не объяснили, какие именно испытания проводились на полигоне в Неноксе. Западные эксперты допускают, что взрыв произошел в результате неудачного запуска крылатой ракеты с ядерной установкой.