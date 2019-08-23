В курортном Бердянске произошло массовое отравление. Здесь на больничные койки с кишечным расстройством угодили 19 человек, которые покупали морепродукты на местных рынках. Причиной массового отравления стал галофильный вибрион и кишечные инфекции условной патогенной флоры.

Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на Запорожский областной лабораторный центр.

По данным медиков, в период с 16 по 19 августа в Бердянске произошла массовая вспышка кишечных инфекций - за медицинской помощью с симптомами отравления обратились 19 человек, среди них двое детей.

Установлено, что 17 пострадавших употребляли морепродукты - креветки, мидии и рапаны, приобретенные на ярмарке "Традиционная". Еще два человека отравились морепродуктами, купленными на других рынках города.

По результатам лабораторного исследования, у 8 из 19 отравившихся подтверждена галофильная инфекция, вызванная галофильным вибрионом, обитающим в соленых водоемах.

Еще у четырех человек обнаружены кишечные инфекции, связанные с условно-патогенной флорой. Диагноз еще пяти пострадавших устанавливается.

По факту массовой вспышки кишечной инфекции Бердянская прокуратура открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предупреждению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

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