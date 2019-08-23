Ранним утром 23 августа, в Нью-Йорке произошло транспортное ЧП. Мост Джорджа Вашингтона через реку Гудзон, соединяющий северную часть района Манхэттен и округ Берген в штате Нью-Джерси, был закрыт из-за подозрительного пакета, найденного на его верхнем ярусе.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Он проинформировал, что движение было закрыто около 22:00 по местному времени (05:00 по Киеву - Ред.) в обоих направлениях и на обоих уровнях двухъярусного моста. В данный момент движение по мосту, соединяющему штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, восстанавливается, однако, по словам мэра, водителям следует быть готовыми к заторам на подъездах к нему.

Фото: twitter.com/nycmayor

Мост Джорджа Вашингтона был построен в 1931 году. Он считается самым загруженным в мире, в год по нему проезжают более 100 млн автомобилей.

Ранее "Страна" сообщала, что на Гаваях экстренно приземлился американский лайнер со 184 пассажирами, семь человек в больницах.

Также мы рассказывали, что над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке два экстремала прошли навстречу друг другу по канату на высоте 25 этажа.