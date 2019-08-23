Авиалайнер американской компании Hawaiian Airlines, рейсом Окленд - Гонолулу, совершил экстренную посадку в пункте назначения. На борту произошло сильное задымление, из-за чего чего семь пассажиров были госпитализированы.

Об этом передает телеканал CNN.

Фото: cnn.com

Пострадавшие, среди которых двое детей, были доставлены в больницы в связи с проблемами с дыханием, их жизни ничто не угрожает. Дым начал заполнять салон самолета, в котором находились 184 пассажира и семь членов экипажа, за 20 минут до приземления, после чего было принято решение об экстренной посадке. Для эвакуации людей после успешного приземления использовались надувные трапы.

Авиакомпания пока не установила причины задымления во время полета своего лайнера.

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