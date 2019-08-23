Кабинет министров Украины принял решение о назначении новым бизнес-омбудсменом поляка Марчина Свенчицкого. Официально он вступит в должность 12 октября.

Такое распоряжение опубликовали на официальном сайте Кабмина.

На этой должности Марчин Свенчицкий сменит Альгирдаса Шемета, контракт с которым истек еще в мае 2019 года.

Фото: kmu.gov.ua

Ранее Шемета занимал пост министра финансов в правительстве Литвы (1997-1999 г.г., 2008-2009 г.г.), а также был еврокомиссаром по вопросам финансового программирования и бюджета (2009-2010 г.г.) и по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством (2010-2014 г.г.).

Марчин Свенчицкий - в прошлом мэр Варшавы и член польского правительства, сейчас он депутат Сейма Польши.

Напомним, "Страна" ранее сообщала, что Разумков заявил, что переписал бизнес на жену.

Также мы рассказывали, что в Украине физлицам-предпринимателям запретят тратить деньги с бизнес-счетов на личные нужды.