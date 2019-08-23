Нападающий из Украины Роман Яремчук отдал голевой пас за "Гент" в первом матче плей-офф Лиги Европы против хорватской "Риеки" (2:1), передает Укринформа.

Как сообщается, Роман Яремчук отдал голевой пас Депуатру на 57-й минуте. После этого счет стал 1:1. На 71-й минуте Депуатр забил свой второй мяч и принес "Генту" победу 2:1. На 83-й минуте украинского нападающего заменил Верстрате.

Для 23-летнего Яремчука это третий ассист в нынешнем сезоне. Также в активе форварда 6 голов в 7 матчах за "Гент". Украинец четыре раза забивал в Лиге Европы и дважды - в чемпионате Бельгии.

Кроме того, в этом матче сыграл все 90 минут украинский защитник "Гента" Игорь Пластун. Еще один украинец полузащитник Роман Безус сыграл за "Гент" 27 минут в конце матча.

Ответный поединок "Риека" - "Гент" состоится 29 августа в Хорватии.

Ранее сообщалось, что три гола украинца за Гент позволили бельгийскому клубу пройти дальше в Лиге Европы.

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