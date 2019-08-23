Провалит ли Супрун новое правительство?

Вчера будущий лидер фракции "Слуги народа" Арахамия подтвердил предположения "Страны", что шансы остаться в правительстве имеют три его нынешних члена – министр финансов Маркарова, министр внутренних дел Аваков и и. о. министра здравоохранения Супрун.

Арахамия даже уточнил, что наибольшие шансы на сохранение места в Кабмине имеет Маркарова (что тоже предполагала "Страна"), но шансы все-таки даже у нее не стопроцентные.

И действительно, Маркарова не вызывает отторжения ни у кого в новой власти. С Аваковым сложнее: у него есть явные недоброжелатели, которые, правда, не высказываются публично – и это создает иллюзию, что с его сохранением в правительстве тоже все согласны.

Но сложнее всего с Супрун. Нардеп от "Слуги народа" Бужанский уже публично заявил, что не будет голосовать за ее превращение в министра здравоохранения нового Кабмина ни при каких раскладах. И можно предположить, что одинок он не будет.

Тут, конечно, возникает вопрос – как именно будет утверждаться новый состав правительства. Обычно отдельно голосуют за премьера, а потом всем списком – за Кабмин. Если и в ближайшие недели произойдет точно так же, то есть вероятность, что абсолютное большинство "слуг народа" не захочет идти на ножи со своим руководством, проваливая весь список из-за одной Супрун. И тогда она получит реальную возможность не только сохраниться в правительстве, но и получить полноценный статус.

Вероятность провала у Супрун есть только в том маловероятном случае, когда кандидатуру каждого министра будут голосовать отдельно. Но даже в этом варианте есть вероятность, что недостающие голоса "слуг народа" компенсируют "Евросолидарность" и "Голос".

Так что, по сути, единственная реальная возможность избавить страну от Супрун в том, что ее кандидатуру зарубят во время кулуарных торгов и не вынесут на голосование. Практически все "слуги народа" будут счастливы такому исходу.

И, судя по всему, примерно такая схема и планируется. По крайней мере, прошел слух, что Банковая и американцы (которые лоббируют кандидатуру Супрун) договорились о компромиссном варианте. Сама "пани Уляна" в правительстве не останется, но ее место займет ее же соратник - Олег Петренко. Один из авторов "реформы Супрун" и глава Национального медицинского агентства. Помимо близости к Супрун у него есть еще одно важное (с точки зрения США) качество - он долгое время сотрудничат с крупными западными фармацевтическими компаниями. А значит, скорее всего, будет продолжать "линию Супрун" и в важнейшем вопросе закупки лекарств за бюджетные деньги у транснациональных корпораций.

Зе-демократия: 21 комитет из 23 – власти

Пока же состав правительства не ясен, парламентские "слуги народа" заняты вопросом дележа комитетов. Делить есть что: вчера будущий первый вице-спикер Стефанчук сообщил, что партия Зеленского хочет забрать себе руководство 21 комитетом из 23, которые планируют создать.

Два комитета, которые готовы отдать оппозициям, – по свободе слова и по правам человека. Если "слуги" расщедрятся, то отдадут еще комитет по молодежи и спорту. Кстати, вчера партия Порошенко уже выдвинула свою заявку на руководство двумя комитетами – по свободе слова и регламентным. Но всерьез комментировать заявку партии, занявшей четвертое место, даже не стоит.

Хотя в одном "евросолидаристы" правы: по традиции регламентный комитет действительно отходил оппозиции. Кроме последних пяти лет, когда с подачи партии Порошенко оппозиции вообще комитетов не отдавали.

При "бандитской власти" использовался пропорциональный принцип: власть и оппозиция руководили таким количеством комитетов, которое получалось от соотношения количества депутатов во фракции к общему их количеству. Но надеяться, что Рада вернется ко временам "диктаторского режима", пока не приходится.

Что интересно, в одном вопросе "слуги народа" все же хотят использовать пропорциональный принцип – в вопросе количества депутатов в комитетах. Стефанчук настаивает на схеме, при которой, условно, "Оппозиционная платформа", имея 43 депутата, будет представлена во всех комитетах двумя депутатами, а остальные оппозиционные фракции, в каждой из которых меньше 30 депутатов, разошлют по всем комитетам по одному человеку.

Смысл предложения в том, что "Слуга народа" тоже пропорционально разошлет своих депутатов во все 23 комитета (по 11 человек) – и везде окажется в большинстве.

Правда, при таком подходе некоторым экономистам придется заниматься вопросами свободы слова, а юристам – экологией, но это мелочи. Для нынешнего парламента профессиональный подход – не главное.

Почему "слуга народа" не захотел "служить"?

В отношении профессионального подхода внутри фракции "Слуг народа" вообще говорить сложно, поскольку этот список переполнен людьми профессий, не имеющих даже косвенного отношения к парламентской деятельности. Поэтому остается только гадать, кто из них станет серьезным депутатом, а кто проведет пять лет статистом.

Но вчера произошло внешне малозаметное событие, которое показало, что есть депутаты, которые статистами быть не хотят. От так и не полученного мандата отказался №69 списка "Слуги народа" эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Лысюк. И есть основания полагать, что скоро появятся другие депутаты, которые увидят в своем будущем то, что уже увидел эксперт экстрасенсов.

Руководство "Слуги народа" даже особо не скрывает, что хочет сделать своих депутатов крепостными. Обязать ходить на заседания, голосовать так, как скажет начальство, – и при этом не иметь никаких дополнительных источников дохода в виде конверта от партии. Правда, не исключено, что нынешнюю зарплату депутата (2 тысячи долларов "грязными") увеличат, но среди "слуг народа" есть те, кто и за три тысячи "зеленых" не согласится сидеть в Раде безвылазно.

И это не говоря о том, что есть намерения в ускоренном темпе снять неприкосновенность (уже 3 сентября проголосовать в окончательном чтении), а также вновь ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение. И тогда любой депутат становится потенциальным уголовником, так как в Украине, с ее теневой экономикой, редко кто сможет подтвердить свои расходы доходами, указанными в налоговой декларации.

При этом в ситуации, когда власть в парламенте монополизирована, для многих исчезает главный стимул работать там – получать разнообразные преференции за голосования. И это может привести к тому, что сданных мандатов будет немало.

Особенно это касается мажоритарщиков от "Слуги народа". Некоторые из них отобрали победу на округах у людей, которые готовы выложить немало за то, чтобы получить свой округ (и мандат от него) обратно. Поэтому, когда эйфория от "слуг народа" у избирателей пройдет, а у самих "слуг народа" пройдет эйфория от депутатства, начнется проза жизни. Куда более привычная для нашей страны.

Нужно ли НАТО без пропаганды?

Страна возвращается в свое привычное состояние и в ментальном плане. Вчера были опубликованы результаты соцопроса "Деминициатив" о геополитическом выборе Украины. 41% – за НАТО, 36% – за внеблоковый статус, 7,5% – за союз с Россией, остальные затрудняются ответить.

Безусловно, эти цифры далеки от тех, что были лет шесть-семь назад (да те уже, наверное, никогда не повторятся). Но если сравнивать с декабрем 2018-го, то разница тоже будет впечатляющей, но – в другую сторону.

Дело в том, что всего девять месяцев назад за НАТО были 46%, а за внеблоковый статус – 24%. За союз с Россией – 7,2%, неопределившихся было больше. То есть, если в декабре 2018 года сторонники НАТО однозначно побеждали, то теперь сторонников внеблокового статуса вместе со сторонниками союза с Россией уже больше – а значит, гипотетический референдум мог бы закончиться не в пользу Альянса.

Почему произошли такие изменения? Ни в обычной жизни, ни в глобальной политике существенно ничего не изменилось. Изменилась лишь пропаганда. Декабрь 2018-го – это сразу после керченского инцидента и военной истерии после него. Да и в целом период правления Порошенко – это период ежемесячных предупреждений СНБО, разведки и Минобороны о том, что Россия готовит полноценное вторжение. Оказалось, что достаточно было сменить секретаря СНБО и еще пару человек, чтобы угроза нападения со стороны России исчезла.

А с ней исчезают и страхи, вызванные пропагандой. И возвращается здравое понимание того, что нет смысла стучать в двери, которые перед нами закрыли.

Россия не хочет в G7

Кстати, в России сейчас превалируют такие же настроения. Позавчера весь мир был взбудоражен вдруг возродившейся перспективой возвращения Москвы в "Большую семерку", в Украине по этому поводу даже запустили волну зрады, а вчера Кремль дал свой ответ: не очень-то и хочется.

Такой ответ логичен: возвращение в элитный клуб для России означало бы, что она вновь попадает в ситуацию, когда есть семерка с общим мнением по большинству вопросов и есть единица, которая всегда будет проигрывать при голосованиях. Не получая никаких преференций, кроме престижа, Москва окажется в ситуации, когда ее постоянно будут шантажировать угрозой нового исключения из восьмерки, вынуждая поступаться геополитическими и экономическими интересами.

При этом пресс-секретарь Путина Песков не случайно назвал в качестве альтернативы G20. Там у России не просто есть союзники, которые никогда не поставят вопрос об ее исключении. Там есть Китай, который по своему экономическому значению имеет больше прав быть в G7, чем большинство членов этой организации.

Поэтому предполагать, что Москва поступится хоть чем-то ради возвращения в "Большую семерку", не стоит. Соответственно – не стоит разгонять волну зрады по Украине. Если рассуждать здраво, то для Украины Россия вообще была бы более безопасна в составе G8, чем вне ее. Но этого, похоже, не будет.