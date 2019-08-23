Патрульные показали, как перебегавшую дорогу женщину в Киеве сбивает авто даже на переходе. Видео
В сети появилось видео как женщину в Киеве сбивает легковой автомобиль на пешеходном переходе. Видео опубликовала пресс-служба Патрульной полиции столицы в четверг.
Как видно на видео, инцидент произошел 20 августа на проспекте Владимира Маяковского.
Пострадавшая решила пробежать через пешеходный переход во время оживленного движения и выскочила перед автобусом, из-за чего ее на заметил водитель легкового автомобиля.
В результате женщина ударилась о боковое стекло машины и упала на дорогу. В каком она находится состоянии пока не уточняется.
Видео: Facebook/Патрульна поліція Києва
Также патрульные напомнили, что запрещается пешеходам согласно правилам ПДД.
В соответствии с требованиями п. 4. 14. ПДД Украины пешеходам запрещается:
- выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
- внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
- допускать самостоятельный, без надзора взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;
- переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;
- задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения;
- двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.
"Уважаемые пешеходы, обратите внимание на возможные последствия, к которым может привести нарушение этих требований ПДД!", - отметили в пресс-службе.
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