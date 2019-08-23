В сети появилось видео как женщину в Киеве сбивает легковой автомобиль на пешеходном переходе. Видео опубликовала пресс-служба Патрульной полиции столицы в четверг.

Как видно на видео, инцидент произошел 20 августа на проспекте Владимира Маяковского.

Пострадавшая решила пробежать через пешеходный переход во время оживленного движения и выскочила перед автобусом, из-за чего ее на заметил водитель легкового автомобиля.

В результате женщина ударилась о боковое стекло машины и упала на дорогу. В каком она находится состоянии пока не уточняется.

Видео: Facebook/Патрульна поліція Києва

Также патрульные напомнили, что запрещается пешеходам согласно правилам ПДД.

В соответствии с требованиями п. 4. 14. ПДД Украины пешеходам запрещается:

выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения; внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход; допускать самостоятельный, без надзора взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть; переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения; задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения; двигаться по автомагистрали или дороге для автомобилей, за исключением пешеходных дорожек, мест стоянки и отдыха.

"Уважаемые пешеходы, обратите внимание на возможные последствия, к которым может привести нарушение этих требований ПДД!", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель Mercedes насмерть сбил девушку на "зебре" и сбежал с места ДТП.

Также мы писали, что в ДТП под Киевом погибли сотрудник полиции и 7-летний ребенок.