В четверг, 22 августа, игроки "Зари" провели в Барселоне первую встречу против ФК "Эспаньол" за выход в групповой этап Лиги Европы.

Первыми на стадионе RCDE отличились именно гости. Кочергин завершил красивейшую контратаку на 38-й минуте игры. На перерыв команды ушли при том же счете и сравнительно равной игре.

Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ

Исход встречи решился во второй сорокапятиминутке, когда хозяева забили три мяча. На 59-й минуте забытый на дальней штанге Факундо Феррейра с пары метров боднул мяч в сетку ворот Зари, сравняв счет - 1:1.

Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ

На 76-й минуте вратарь зорейцев Никита Шевченко отбил пенальти, сохранив ничью на табло. Но буквально через три минуты игроки Зари забыли про Хави Лопеса, который вывел хозяев вперед. Окончательный счет игры в Барселоне установил через минуту Матиас Варгас - 3:1.

Видео: youtube.com/А ПОСМОТРЕТЬ!, youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ

Ответная встреча пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене" 29 августа.

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