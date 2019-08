Британский премьер-министр Борис Джонсон во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на стол, чем вызвал критику в свой адрес со стороны пользователей социальных сетей.

Удивительно, что французы отнеслись к выходке англичанина, как к еще одному проявлению его экстравагантного поведения и в принципе ожидали чего-то подобного, но серьезное возмущение высказали прежде всего соотечественники Джонсона.

В частности, биограф Джонсона Соня Пернелл назвала его поведение "грубым и стыдным".

"Представьте, если бы Макрон положил ноги на стол в Букингемском дворце", - написала она в Twitter.

Скриншот: Twitter/Sonia Purnell

Редактор газеты The Sun Том Ньютон Данн обвинил политика в менспрединге (привычке мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами). Другие юзеры также сочли поведение Джонсона недипломатичным и признаком отсутствия хороших манер.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4