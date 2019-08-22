Украина и Россия находятся на завершающей стадии процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. Согласно последним данным, в Киеве и Москве обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда украинского "РИА Новости" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Отмечается, что обсуждение сценария обмена по данной формуле были подтверждены двумя другими собеседниками, которые знакомы с деталями переговорного процесса с обеих сторон.

Планируется, что освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме, отметил один из собеседников, не уточняя, будет ли включен российский журналист в этом раунде обмена. Еще один собеседник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинского — для России принципиален факт его освобождения. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК сказать затрудняются.

Украина действительно ожидает получить 33 человека, рассказал еще один источник, близкий к переговорам. О количестве российских граждан, которые могут вернуться в Москву, собеседник ответить отказался. Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил РБК, что его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов, а также Евгений Мефедов готовятся к обмену.

Кроме того, омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны. Ее российская коллега Татьяна Москалькова находится в отпуске до понедельника, пока никаких встреч с ее участием не планируется, сказал РБК ее пресс-секретарь Алексей Зловедов. На вопрос, известно ли ему о готовящемся визите Денисовой в Москву, он ответил отрицательно.

В четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть. "Пока к этому добавить нечего", — сказал он РБК. Он также отметил на брифинге, что главы России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсуждали проблему обмена удерживаемых лиц в России и на Украине, но без конкретных фамилий. Франция активно лоббировала тему обмена пленными, говорил ранее РБК источник, знакомый с процессом переговоров.

Накануне "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к переговорам, и на собеседника в окружении Зеленского сообщил, что Россия и Украина могут обменять граждан до конца августа.

С украинской стороны переговорным процессом занимается команда офиса президента Украины и курирует лично Владимир Зеленский, сказал РБК собеседник, близкий к офису украинского президента. Для Зеленского тема освобождения моряков очень важная, ее он особо выделял как в предвыборной кампании, так и уже после инаугурации, напоминает он. Зеленский несколько раз встречался с родителями пленных и обещал им освободить их, кроме того, украинский бизнесмен Виктор Пинчук по просьбе президента пообещал предоставить их семьям квартиры в Одессе, отметил источник.

В окружении Зеленского рассчитывали на подвижки по обмену еще в середине июля, перед досрочными выборами Рады 21 июля, продолжает собеседник РБК, который признавал, что обмен положительно сказался бы на результатах президентской партии "Слуга народа".

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров не подтвердил скорый обмен пленными между Россией и Украиной.