Юрист Андрей Портнов заявил, что в пятницу, 23 августа, намерен обратиться в Государственное бюро расследований с заявлением против бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, обвинив его в организации массовых беспорядков и осуществлении террористического акта 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале вечером в четверг.

"Чтобы дать процессуальный старт изучению всех обстоятельств этой трагедии и роли организаторов массовых беспорядков и убийств в Одессе, завтра обращаюсь в Государственное бюро расследований с заявлением о совершении А.Парубием преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 294, ч.2 ст. 258, ст. 263 УК Украины - организации массовых беспорядков, причинивших гибель людей, осуществлении террористического акта - применения оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения, политических и иных целей и незаконное ношение, хранение, приобретение и передачу огнестрельного оружия без специального разрешения", - написал он.

Также он отметил, что в рамках данного дела необходимо получить санкции на все телефонные коммуникации Парубия в то время и изучить цель его прибытия в Одессу, а также его совещания с оперативным военным командованием, силовиками, пограничниками и чиновниками областной администрации.

"Необходимо проанализировать публичные высказывания его тогдашних сообщников о поставке оружия, бронежилетов и готовности открывать огонь. Необходимо также расследовать обстоятельства систематической неявки Парубия на заседания парламентской ТСК, созданной для изучения этой трагедии и непредоставления по её требованию документов", - пишет Портнов.

По его словам, это заявление - на десятки лет сможет искоренить систему, при которой чиновник может совершать убийства, насилие, грабежи и мародёрство без ответственности за содеянное.

"Привлечение организаторов этих убийств к суду будет уроком для всех будущих поколений. Сегодня Парубий уже не может влиять на следствие, поэтому нужно с потрохами вывернуть его наизнанку", - подытожил юрист.

Скриншот: Facebook/t.me/s/PortnovUA

Напомним, 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов в ходе провокаций, которые повлекли за собой беспорядки и пожар, погибли 49 человек. Около 200 человек были ранены. Точку в расследовании так и не поставили.

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