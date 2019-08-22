Журналист Евгений Киселев прекращает работу в качестве ведущего на телеканале "Прямой", заявил он в программе "Итоги", которая выходит на телеканале, связываемым с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Киселев сказал, что планирует заняться другими проектами, в том числе написанием книги.

"Я иду, чтобы заняться другими проектами. В том числе - начать писать большую книгу. Но эта работа трудно сочетается с моей работой на телевидении", - отметил Киселев.

"Прямой" официально принадлежит экс-регионалу Владимиру Макеенко. Однако на рынке давно ходит информация, что реальным хозяином канала является Петр Порошенко, а Макеенко выступает как подставное лицо.

Собственно, сам бывший гарант своей связи с каналом и не скрывает: недавно он провел встречу с коллективом "Прямого" и заверил, что телеканал и дальше будет работать в прежнем режиме. На встрече присутствовала и кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

"Страна" опубликовала фото с этой закрытой встречи.

О том, что телеканал незаконно приобрёл бывший президент заявляет Андрей Портнов, который и обратился по этому вопросу в Госбюро расследований. Именно по его заявлению и было открыто уголовное производство.

Телеканал "Прямой" начал вещание в августе 2017 года. Ранее в том году экс-регионал Владимир Макеенко выкупил 80% доли канала у его прежних владельцев, связанных с сыном Януковича Александром.

Ранее "Страна" писала о том, зачем на канал Порошенко приходили следователи ГБР.

Ранее "Страна" сообщала, что в числе потенциальных жертвах по делу Бабченко оказались Ганапольский и Киселев.