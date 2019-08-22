Министр молодежи и спорта Игорь Жданов оперативно отчитался о том, как ведомство отреагировало на призыв президента Зеленского вывешивать украинские флаги накануне Дня государственного флага. Жданов опубликовал фото своего министерства, где в каждом окне вывешено по одному украинскому флагу.

"Министерство молодежи и спорта готовится к чествованию Дня Государственного Флага. Слава Украине!", - написал Жданов под фото.

Скриншот: Facebook/Ігор Жданов

Инициативу министра прокомментировал блогер Александр Крус Барабошко, отметив, что так Жданов пытается угодить новой власти и остаться на должности.

"Более убогого министра молодежи и спорта наверное не было за всю историю Украины. Чемпион канцеляризма и приспособленчества", - написал блогер.

Скриншот: Facebook/Олександр Барабошко

"Сейчас же увидят какой он молодец, как прислушивается к президенту и оставят. Нет конечно", - сыронизировал он.

Скриншот: Facebook/Олександр Барабошко

Как сообщалось, в День флага Зеленский призвал украинцев по всему миру стать участниками флешмоба. "Давайте завтра раскрасим в желто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой", - сказал Зеленский.

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