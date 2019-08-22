Наиболее вероятным кандидатом на пост министра здравоохранения Украины является Олег Петренко. Его кандидатуру подержали и в США, и на Банковой, передает ZN.UA.

Фото: zdorov-info.com.ua

Отмечается, что если не случится форс-мажорных ситуаций, то именно Петренко и станет главой ведомства. В данный момент Петренко занимает должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Он прошел через конкурс на должность главы Нацслужбы здоровья, активно поддерживался и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун.

Петренко был первым заместителем гендиректора клиники "Оберіг". Кроме того, Петренко был одним из 12 экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, которая легла в основу принятого Верховной Радой закона о так называемой "реформе Супрун".

Кроме того, пост министра финансов Украины может сохранить Оксана Маркарова.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" сообщили, что министрами могут остаться Маркарова, Аваков и Супрун.