В субботу, 24 августа, в честь Дня Независимости в центре Киева состоится "Марш достоинства", который начнется с почитания памяти героев, погибших, защищавших свободу и независимость Украины.

Об этом сообщает Secret Service Entertainment Agency.

Как сообщается, во время церемонии на Аллее Героев Небесной Сотни будет провозглашена общенациональная минута молчания. Прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города государства.

"Они будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни. Аллея Героев Небесной Сотни – это ровно сто шагов нашей памяти, которые страна должна пройти вместе. Во время шествия состоится возложение цветов, ближе к концу Аллеи будет представлено несколько художественных инсталляции в виде щитов "Беркута", пожарной машины с брандспойтом (той, что перекрыла улицу во время боевых действий в 2014-м) и карты Украины, окрашенной в белый цвет, и которая будут разрисована детьми сине-желтыми ладонями", - говорится в сообщении.

Также, как сообщается в памятном мероприятии вместе с главой Украины Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, представители общественности, дети. Кроме того, на Майдане будет поднят Национальный флаг.

В рамках празднования на главной площади страны впервые прозвучит Гимн Украины продолжительностью более 7 минут, который исполнят оркестры и известные музыканты с привлечением около 600 голосов, как символ единства. Режиссером этого мероприятия выступил Алан Бадоев, режиссером-постановщиком – Елена Коляденко. Также к организации действа привлечены украинский дизайнер, автор платьев-вышиванок Вита Кин, режиссеры Андрей Боутенок и Марина Шалев, саунд-продюсер, член жюри национального отбора "Евровидения" в 2018/2019 годах Евгений Филатов.

В мероприятии примут участие всемирно известные оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов (Лауреат конкурса Пласидо Доминго, солист Берлинской государственной оперы). Специальным гостем события станет выдающийся украинский композитор Мирослав Скорик.

Народная артистка Украины Тина Кароль исполнит вживую часть государственного Гимна Украины. Кроме нее также будут петь оперные исполнительницы Анжелина Швачка (лауреат премии им. Тараса Шевченко) и Оксана Крамарева (Лауреат конкурса Пласидо Доминго "Опералія"). Украинская певица ONUKA – Ната Жижченко и представительница Украины на детском "Евровидении" Дарья Красновецька будут выступать на сцене в торжественной части мероприятия.

Также в мероприятии примут участие военные творческие коллективы - сводный военный оркестр и хор Вооруженных Сил Украины, военный оркестр Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, оркестр Национальной полиции Украины, оркестр Государственной службы чрезвычайных ситуаций, барабанщики Почетного караула при Президенте Украины. Кроме того, ожидается участие Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Г. Г. Веревки и пианистов – выпускников Киевского института музыки имени Г.М.Глиера. Народный артист Украины Николай Дядюра дирижировать Академическим симфоническим оркестром Национальной филармонии Украины.

Помимо этого пройдет награждение украинцев, который смогли достичь успехов в различных сферах. Мероприятие завершится праздничным шествием.

Фото: Facebook/Secret Service Entertainment Agency

Скриншот: Facebook/Secret Service Entertainment Agency

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