В Кривом Роге взрывотехники обследовали многоэтажку, в которой живут родители президента Украины Владимира Зеленского, на наличие взрывоопасных предметов. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции.

Уточняется, что обследование многоэтажки провели после сообщения о заминировании.

"Проверку проводили после того, как одно из ведомств в Киеве получило уведомление о возможном "заминировании" большого количества объектов в столице и дома родителей действующего Президента Украины", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, в результате обследования дома родителей Зеленского взрывоопасных предметов не обнаружили.

Напомним, что дом родителей президента "минировали" также и 23 мая. После этого правоохранители открыли уголовное производство по статье "Террористический акт".

Также мы сообщали, что в Одессе задержали мужчину, который на заказ рассылал сообщения о заминированиях, но ему так и не заплатили.