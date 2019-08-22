Промоутер Усика заявил, что выбор соперника на бой 12 октября еще не не окончательный
Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк заявил, что его команда рассматривает несколько кандидатур соперника на дебютный бой спортсмена в супертяжелом весе, передает Трибуна.
Как он сообщил, российский боксер-супертяжеловес Андрей Федосов дал свое согласие на поединок, но окончательно решение о выборе кандидатуры соперника пока не принято.
"Пока неправда, что Усик проведет бой с Федосовым. Федосову поступило предложение, и он дал свое согласие. Но кроме него есть еще несколько кандидатур. В том числе и Такам. Сейчас всех имен не могу назвать. Александру нет разницы, с кем драться. Подождите до конца недели. Скоро мы официально объявим свое решение", - сказал Красюк.
Как сообщалось, российский боксер-супертяжеловес Андрей Федосов согласился на условия боксерского поединка с экс-абсолютним чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком.
Дебют Александра Усика в супертяжелом весе, как отметил менеджер украинского боксера Эгис Климас, должен состояться 12 октября в Чикаго на 10-тысячной Wintrust Arena.
Ранее соперником Александра Усика в этом матче назывался камерунский боксер Карлос Такам, но он подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing и вряд ли сможет выйти в ринг 12 октября против украинца.