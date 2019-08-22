Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк заявил, что его команда рассматривает несколько кандидатур соперника на дебютный бой спортсмена в супертяжелом весе, передает Трибуна.

Как он сообщил, российский боксер-супертяжеловес Андрей Федосов дал свое согласие на поединок, но окончательно решение о выборе кандидатуры соперника пока не принято.

"Пока неправда, что Усик проведет бой с Федосовым. Федосову поступило предложение, и он дал свое согласие. Но кроме него есть еще несколько кандидатур. В том числе и Такам. Сейчас всех имен не могу назвать. Александру нет разницы, с кем драться. Подождите до конца недели. Скоро мы официально объявим свое решение", - сказал Красюк.

Как сообщалось, российский боксер-супертяжеловес Андрей Федосов согласился на условия боксерского поединка с экс-абсолютним чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

Дебют Александра Усика в супертяжелом весе, как отметил менеджер украинского боксера Эгис Климас, должен состояться 12 октября в Чикаго на 10-тысячной Wintrust Arena.

Ранее соперником Александра Усика в этом матче назывался камерунский боксер Карлос Такам, но он подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing и вряд ли сможет выйти в ринг 12 октября против украинца.