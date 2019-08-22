В польских Татрах молния ударила в группу туристов и убила двух детей и двух взрослых. Фото
Четыре человека погибли в результате попадания молнии в группу туристов. Трагедия произошла во время сильной бури в польских Татрах. Среди погибших двое детей. Об этом сообщает RMF24.
"Группа из приблизительно 20 туристов находилась в районе массива Гевонт в польских Татрах, когда туда попала молния. Четыре человека погибли, в том числе 2 ребенка", - говорится в сообщении.
Об инциденте в полицию города Закопане сообщили около 13:15 в четверг.
В настоящее время польские горно-спасательные службы проводят несколько спасательных операций, к которым привлекли 4 вертолета.
Фото: rmf24.pl
Фото: facebook.com
По данным служб, пока трудно оценить количество пострадавших - сейчас известно, что их больше десяти. Также возможно, что пострадали люди и в других районах Татр.
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