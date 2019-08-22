Четыре человека погибли в результате попадания молнии в группу туристов. Трагедия произошла во время сильной бури в польских Татрах. Среди погибших двое детей. Об этом сообщает RMF24.

"Группа из приблизительно 20 туристов находилась в районе массива Гевонт в польских Татрах, когда туда попала молния. Четыре человека погибли, в том числе 2 ребенка", - говорится в сообщении.

Об инциденте в полицию города Закопане сообщили около 13:15 в четверг.

В настоящее время польские горно-спасательные службы проводят несколько спасательных операций, к которым привлекли 4 вертолета.

Фото: rmf24.pl

Фото: facebook.com

По данным служб, пока трудно оценить количество пострадавших - сейчас известно, что их больше десяти. Также возможно, что пострадали люди и в других районах Татр.

Ранее "Страна" писала о том, что под Черниговом молнии подожгли пять домов, а ураган оставил без света 115 населенных пунктов.

Также мы сообщали, что на Волыни три удара молнии убили коня, отправили в реанимацию отца и не тронули сына.